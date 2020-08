மாநில செய்திகள்

குண்டு துளைக்காத சட்டை தமிழக போலீசாரிடம் ஒப்படைப்பு: ஏ.கே.47 ரக துப்பாக்கி குண்டுகள் உள்ளே புகாது + "||" + Bulletproof vest handed over to Tamil Nadu police: AK-47 rifles not inside

குண்டு துளைக்காத சட்டை தமிழக போலீசாரிடம் ஒப்படைப்பு: ஏ.கே.47 ரக துப்பாக்கி குண்டுகள் உள்ளே புகாது