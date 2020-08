மாநில செய்திகள்

விநாயகர் சதுர்த்திக்கு பொது இடங்களில் விநாயகர் சிலை வைக்க அனுமதி இல்லை- தமிழக அரசு + "||" + vinayagar statue is not allowed to be placed in public place

