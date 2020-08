தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பலி எண்ணிக்கை; பிரிட்டனை பின்னுக்கு தள்ளி 4வது இடத்துக்கு முன்னேறிய இந்தியா + "||" + Number of corona victims; India overtakes Britain to advance to 4th place

கொரோனா பலி எண்ணிக்கை; பிரிட்டனை பின்னுக்கு தள்ளி 4வது இடத்துக்கு முன்னேறிய இந்தியா