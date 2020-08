தேசிய செய்திகள்

ராஜஸ்தானில் அசோக் கெலாட் தலைமையில் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டம்; சச்சின் பைலட்டுக்கு அழைப்பு + "||" + Congress MLAs meeting in Rajasthan led by Ashok Ghelot; Call for Sachin Pilot

ராஜஸ்தானில் அசோக் கெலாட் தலைமையில் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டம்; சச்சின் பைலட்டுக்கு அழைப்பு