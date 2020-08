மாநில செய்திகள்

பிரதமரின் கிசான் நிதி உதவி திட்ட முறைகேடு: 13 மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் வேளாண் துறை செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி ஆலோசனை + "||" + Prime Minister's Kisan Financial Assistance Scheme Abuse With 13 District Collectors Advised by Agriculture Secretary Kagandeep Singh Bedi

பிரதமரின் கிசான் நிதி உதவி திட்ட முறைகேடு: 13 மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் வேளாண் துறை செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி ஆலோசனை