மாநில செய்திகள்

போக்குவரத்து வாகனங்கள் அபராதமின்றி நிலுவை வரி செலுத்த கால அவகாசம் 31-ந் தேதி வரை நீடிப்பு - தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Extension of the period for payment of arrears of tax on transport vehicles without penalty till 31st - Government of Tamil Nadu Order

போக்குவரத்து வாகனங்கள் அபராதமின்றி நிலுவை வரி செலுத்த கால அவகாசம் 31-ந் தேதி வரை நீடிப்பு - தமிழக அரசு உத்தரவு