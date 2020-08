தேசிய செய்திகள்

பொது இடங்களில் சிலைகளை வைக்க அனுமதி இல்லை: விநாயகர் ஊர்வலத்துக்கு தடை - தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + No placement of idols in public places: Prohibition of Ganesha procession - Government of Tamil Nadu order

