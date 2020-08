மாநில செய்திகள்

மாநிலம் முழுவதும் சுதந்திர தின கிராமசபைக் கூட்டம் ரத்து - தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + No need to Not convene Grama sabha TN Govt Advises District Collectors

மாநிலம் முழுவதும் சுதந்திர தின கிராமசபைக் கூட்டம் ரத்து - தமிழக அரசு அறிவிப்பு