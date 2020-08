மாநில செய்திகள்

சுற்றுச்சூழல்தாக்க வரைவு குறித்து ஆய்வு செய்ய குழு அமைத்தது தமிழக அரசு + "||" + The Government of Tamil Nadu has set up a committee to study the environmental draft

சுற்றுச்சூழல்தாக்க வரைவு குறித்து ஆய்வு செய்ய குழு அமைத்தது தமிழக அரசு