தேசிய செய்திகள்

“ஆயுதப் படை வீரர்களின் அழியாத தைரியத்திற்கு வணக்கம்” - மத்திய பாதுகாப்புத் துறை மந்திரி ராஜ்நாத் சிங் டுவிட்டர் பதிவு + "||" + "Salute to the indestructible courage of the armed forces" - Central Defense Minister Rajnath Singh Twitter post

“ஆயுதப் படை வீரர்களின் அழியாத தைரியத்திற்கு வணக்கம்” - மத்திய பாதுகாப்புத் துறை மந்திரி ராஜ்நாத் சிங் டுவிட்டர் பதிவு