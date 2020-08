தேசிய செய்திகள்

ஒருநாளில் 64 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா - இந்தியாவில் தொற்று பாதிப்பு சற்று குறைவு + "||" + Corona to 64 thousand people a day - India has a slightly lower incidence of infection

ஒருநாளில் 64 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா - இந்தியாவில் தொற்று பாதிப்பு சற்று குறைவு