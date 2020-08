தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு தற்போது கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது - முதல்-மந்திரி அரவிந்த் கேஜ்ரிவால் + "||" + Today COVID situation is very much under control in Delhi. I congratulate people of Delhi.

