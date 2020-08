தேசிய செய்திகள்

எந்த நாட்டில் மக்கள் சுதந்திர மனிதர்களாக இருக்கிறார்களோ அந்த நாடே சுதந்திர நாடு -ப.சிதம்பரம் டுவிட்

In any country where people are free human beings That country is an independent country P. Chidambaram tweeted

