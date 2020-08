மாநில செய்திகள்

எடப்பாடி பழனிசாமி - ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையே கருத்து வேறுபாடா? - அமைச்சர்கள் மாறி, மாறி இருவர் வீட்டுக்கும் படையெடுப்பு + "||" + Is there a difference of opinion between Edappadi Palanisamy and O. Panneerselvam? - Invasion of the house of two ministers, variable variable

எடப்பாடி பழனிசாமி - ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையே கருத்து வேறுபாடா? - அமைச்சர்கள் மாறி, மாறி இருவர் வீட்டுக்கும் படையெடுப்பு