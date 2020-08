தேசிய செய்திகள்

டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு பிரதமர் மோடி பிறந்த நாள் வாழ்த்து + "||" + Birthday wishes to Delhi CM Shri @ArvindKejriwal Ji. Praying for his long and healthy life.

டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு பிரதமர் மோடி பிறந்த நாள் வாழ்த்து