தேசிய செய்திகள்

பெங்களூரு வன்முறை தொடர்பாக மேலும் 35-பேர் கைது + "||" + 35 more accused arrested in connection with Bengaluru violence that broke out on August 11. Total 340 arrested till now: Bengaluru Police. #Karnataka

பெங்களூரு வன்முறை தொடர்பாக மேலும் 35-பேர் கைது