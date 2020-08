கிரிக்கெட்

இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் செல்வாக்கு பெற்ற நபர்களில் ஒருவர்; தோனி பற்றி ரோகித் புகழாரம் + "||" + One of the most influential figures in the history of Indian cricket; Rohit praises about Dhoni

இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் செல்வாக்கு பெற்ற நபர்களில் ஒருவர்; தோனி பற்றி ரோகித் புகழாரம்