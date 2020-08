உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் கொரோனா தொற்று சூழலிலும் பள்ளி கூடங்களை திறக்க டிரம்ப் வலியுறுத்தல் + "||" + US: Trump insists on opening school in the corona epidemic

