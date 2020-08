உலக செய்திகள்

30 நாடுகளில் ஒரே நாளில் 1,000 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு; உலக சுகாதார அமைப்பு + "||" + More than 30 nations register 1,000 Covid19 cases in one day: WHO

30 நாடுகளில் ஒரே நாளில் 1,000 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு; உலக சுகாதார அமைப்பு