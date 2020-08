கிரிக்கெட்

எங்கள் இதயத்தில் இருந்து ஓய்வு பெற முடியாது; தோனிக்கு பாகிஸ்தான் ரசிகர் புகழாரம் + "||" + You cannot rest from our hearts; Pakistan fans praise Dhoni

எங்கள் இதயத்தில் இருந்து ஓய்வு பெற முடியாது; தோனிக்கு பாகிஸ்தான் ரசிகர் புகழாரம்