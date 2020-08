மாநில செய்திகள்

அனைத்து பள்ளிகளிலும் இன்று முதல் மாணவர் சேர்க்கை: வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்ற உத்தரவு + "||" + First Student Admission in All Schools Today: Instruction to Follow Guidelines

அனைத்து பள்ளிகளிலும் இன்று முதல் மாணவர் சேர்க்கை: வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்ற உத்தரவு