தேசிய செய்திகள்

மொரீஷியஸ் அருகே கடலில் கலந்த எண்ணெயை அகற்ற இந்தியா உதவி - 30 டன் கருவிகளை அனுப்பியது + "||" + India assists in removal of oil spills off the coast near Mauritius - Shipped 30 tons of equipment

மொரீஷியஸ் அருகே கடலில் கலந்த எண்ணெயை அகற்ற இந்தியா உதவி - 30 டன் கருவிகளை அனுப்பியது