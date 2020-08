தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் மேலும் ஒரு மந்திரி கொரோனாவுக்கு பலி: டெல்லி ஆஸ்பத்திரியில் உயிரிழந்தார் + "||" + Another minister in Uttar Pradesh dies of coroner: dies at Delhi hospital

உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் மேலும் ஒரு மந்திரி கொரோனாவுக்கு பலி: டெல்லி ஆஸ்பத்திரியில் உயிரிழந்தார்