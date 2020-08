தேசிய செய்திகள்

திருப்பதியில் கொரோனாவுக்கு பலியான பெண்ணுக்கு இறுதிச்சடங்கை நடத்திய எம்.எல்.ஏ. + "||" + The MLA who conducted the funeral for the woman.

திருப்பதியில் கொரோனாவுக்கு பலியான பெண்ணுக்கு இறுதிச்சடங்கை நடத்திய எம்.எல்.ஏ.