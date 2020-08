தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் இதுவரை 3 கோடி கொரோனா மாதிரிகள் பரிசோதனை: மத்திய சுகாதாரத்துறை + "||" + Focussing on timely & aggressive testing, India has exceeded 3 crore tests. Ministry of Health

இந்தியாவில் இதுவரை 3 கோடி கொரோனா மாதிரிகள் பரிசோதனை: மத்திய சுகாதாரத்துறை