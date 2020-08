மாநில செய்திகள்

மதுரையை தமிழகத்தின் 2 ஆவது தலைநகராக அறிவிக்க வேண்டும் - அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ + "||" + Madurai should be declared the 2nd capital of Tamil Nadu Minister sellur Raju

