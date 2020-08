தேசிய செய்திகள்

நீட், ஜேஇஇ தேர்வுகளை தள்ளிவைக்க கோரிய மனுக்களை தள்ளுபடி செய்தது உச்ச நீதிமன்றம் + "||" + NEET, JEE exams to be held per schedule, Supreme Court dismisses request to defer it

