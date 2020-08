மாநில செய்திகள்

நகர் ஊரமைப்பு துறை மாவட்ட அதிகாரிகளுடன் துணை முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் ஆலோசனை + "||" + Deputy Chief Minister Panneer Selvam consults with district officials of the Urban Development Department

நகர் ஊரமைப்பு துறை மாவட்ட அதிகாரிகளுடன் துணை முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் ஆலோசனை