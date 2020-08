மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் புதிதாக 5,890 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு - தமிழக சுகாதாரத்துறை தகவல் + "||" + Tamil Nadu reports 5,890 new #COVID19 cases and 120 deaths today taking the total number of cases to 3,43,945

