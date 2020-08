தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்காளத்தில் செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி ”போலீஸ் தினமாக” கொண்டாடப்படும் - முதல்-மந்திரி மம்தா பானர்ஜி அறிவிப்பு + "||" + 1st September to be celebrated as 'Police Diwas' to pay respect to all the police personnel who are working for the people during this pandemic: West Bengal CM Mamata Banerjee

