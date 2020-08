மாநில செய்திகள்

கொரோனாவால் பாதிக்கபட்டு சிகிச்சை பெற்று வரும் வசந்தகுமார் எம்.பி. விரைவில் நலம் பெற இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன் - துணை முதலமைச்சர் ஒ.பன்னீர்செல்வம் + "||" + Suffering from corona and receiving treatment Vasanthakumar MP I pray to the Lord to get well soon Deputy Chief Minister Panneer Selvam

