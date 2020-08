தேசிய செய்திகள்

பா.ஜனதாவுக்கு ஆதரவான செயல்பாடு: பேஸ்புக் வலைத்தளம் மீது காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு + "||" + We enforce policies without regard to anyone's political party affiliation: Facebook

பா.ஜனதாவுக்கு ஆதரவான செயல்பாடு: பேஸ்புக் வலைத்தளம் மீது காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு