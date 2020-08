தேசிய செய்திகள்

கல்வி அமைச்சகம் என பெயர் மாற்றத்திற்கு ஜனாதிபதி ஒப்புதல் + "||" + HRD Ministry Is Now Ministry Of Education After President Ram Nath Kovind's Nod

கல்வி அமைச்சகம் என பெயர் மாற்றத்திற்கு ஜனாதிபதி ஒப்புதல்