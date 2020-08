மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் 1.20 லட்சம் பேருக்கு இ-பாஸ் கிடைத்துள்ளதாக தகவல் 

1.20 lakh people are reported to have received e-pass

