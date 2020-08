தேசிய செய்திகள்

முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜிக்கு வெண்டிலேட்டர் உதவியுடன் தொடர்ந்து தீவிர சிகிச்சை - ராணுவ மருத்துவமனை + "||" + There is no change in the medical condition of Former President Pranab Mukherjee

முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜிக்கு வெண்டிலேட்டர் உதவியுடன் தொடர்ந்து தீவிர சிகிச்சை - ராணுவ மருத்துவமனை