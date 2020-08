மாநில செய்திகள்

விநாயகர் சதுர்த்தி நடத்த உத்தரவிடக் கோரிய மனுவை திரும்பப் பெறாவிட்டால் அபராதம் - மதுரை ஐகோர்ட் எச்சரிக்கை + "||" + Failure to withdraw the petition seeking an order to hold Ganesha Chaturthi

விநாயகர் சதுர்த்தி நடத்த உத்தரவிடக் கோரிய மனுவை திரும்பப் பெறாவிட்டால் அபராதம் - மதுரை ஐகோர்ட் எச்சரிக்கை