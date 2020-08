மாநில செய்திகள்

தூத்துக்குடி வல்லநாடு வெடிகுண்டு வீச்சு சம்பவத்தில் காவலரை வெடிகுண்டு வீசி கொன்ற ரவுடியும் பலி + "||" + Thoothukudi Vallanadu bomb blast incident Rowdy, who bombed the guard, was also killed

தூத்துக்குடி வல்லநாடு வெடிகுண்டு வீச்சு சம்பவத்தில் காவலரை வெடிகுண்டு வீசி கொன்ற ரவுடியும் பலி