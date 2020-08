மாநில செய்திகள்

தூத்துக்குடி வல்லநாட்டில் வெடிகுண்டு வீச்சில் பலியான காவலரின் குடும்பத்திற்கு ரூ. 50 லட்சம் நிதியுதவி - முதலமைச்சர் பழனிசாமி உத்தரவு + "||" + In Thoothukudi Vallanad To the family of the guard who was killed in the bombing Rs. 50 lakh financial assistance Order of Chief Minister Palanisamy

தூத்துக்குடி வல்லநாட்டில் வெடிகுண்டு வீச்சில் பலியான காவலரின் குடும்பத்திற்கு ரூ. 50 லட்சம் நிதியுதவி - முதலமைச்சர் பழனிசாமி உத்தரவு