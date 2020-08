தேசிய செய்திகள்

13 நாடுகளுடன் விமான போக்குவரத்தை தொடங்க இந்தியா பேச்சுவார்த்தை - விமான போக்குவரத்து மந்திரி ஹர்தீப் சிங் பூரி + "||" + India in talks with 13 countries to resume flights under air bubbles

