தேசிய செய்திகள்

காந்தி குடும்பத்தை சாராத ஒருவர் தலைவர் வேண்டும்: ராகுல்காந்தியின் கருத்துக்கு நானும் உடன்படுகிறேன் - பிரியங்கா காந்தி + "||" + 'In Full Agreement': Priyanka Backs Rahul's Call for Non-Gandhi Congress Chief Amid Leadership Crisis in Party

காந்தி குடும்பத்தை சாராத ஒருவர் தலைவர் வேண்டும்: ராகுல்காந்தியின் கருத்துக்கு நானும் உடன்படுகிறேன் - பிரியங்கா காந்தி