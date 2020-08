மாநில செய்திகள்

சென்னைக்கு வரும் வெளிமாவட்ட பயணிகளை தனிமைப்படுத்தி கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் - சென்னை மாநகராட்சி அறிவிப்பு + "||" + Outstation travelers coming to Chennai Isolation and monitoring should be intensified Chennai Corporation Notice

சென்னைக்கு வரும் வெளிமாவட்ட பயணிகளை தனிமைப்படுத்தி கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் - சென்னை மாநகராட்சி அறிவிப்பு