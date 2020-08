தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் இருந்து 10 ஆயிரம் துணை ராணுவ படையினரை திரும்ப பெற மத்திய அரசு உத்தரவு + "||" + Centre orders immediate withdrawal of 10,000 paramilitary troops from J-K

