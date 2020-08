உலக செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி டிசம்பர் மாத இறுதியில் விற்பனைக்கு வரும் - சீனா தகவல் + "||" + China’s Sinopharm says COVID-19 vaccine could be ready for use by December at less than $144 for two shots

கொரோனா தடுப்பூசி டிசம்பர் மாத இறுதியில் விற்பனைக்கு வரும் - சீனா தகவல்