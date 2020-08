மாநில செய்திகள்

பொதுமக்களின் நலன் கருதி இ-பாஸ் நடைமுறை எளிதாக்கப்பட்டுள்ளது - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + E-Pass procedure in the interest of the public

பொதுமக்களின் நலன் கருதி இ-பாஸ் நடைமுறை எளிதாக்கப்பட்டுள்ளது - முதலமைச்சர் பழனிசாமி