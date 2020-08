தேசிய செய்திகள்

ராமர் கோவில் கற்களை மட்டுமே பயன்படுத்தி கட்டப்படும்: அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் தகவல் + "||" + Ram Temple will be built using only stones, will stand for 1,000 yrs: Trust official

ராமர் கோவில் கற்களை மட்டுமே பயன்படுத்தி கட்டப்படும்: அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் தகவல்