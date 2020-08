மாநில செய்திகள்

2-ஆம் தலைநகர் குறித்த அமைச்சர்களின் கருத்து அரசின் கருத்தல்ல - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + opinion of the ministers regarding the 2nd capital is not the opinion of the government - Chief Minister Palanisamy

2-ஆம் தலைநகர் குறித்த அமைச்சர்களின் கருத்து அரசின் கருத்தல்ல - முதலமைச்சர் பழனிசாமி