உலக செய்திகள்

தேர்தல் பிரசாரத்தில் ‘சித்தி’ என்ற தமிழ் வார்த்தையை பயன்படுத்திய கமலா ஹாரிஸ்: இணையதளத்தில் அர்த்தம் தேடும் அமெரிக்கர்கள்! + "||" + Kamala Harris who used the Tamil word

தேர்தல் பிரசாரத்தில் ‘சித்தி’ என்ற தமிழ் வார்த்தையை பயன்படுத்திய கமலா ஹாரிஸ்: இணையதளத்தில் அர்த்தம் தேடும் அமெரிக்கர்கள்!