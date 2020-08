உலக செய்திகள்

ஈரானுக்கு எதிரான ஐ.நா. பொருளாதார தடைகளை மீண்டும் அமல்படுத்த அமெரிக்கா கோரிக்கை + "||" + US calls on UN Security Council for imposition of sanctions again on Iran

