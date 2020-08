மாநில செய்திகள்

இரண்டு நாட்கள் தொடர் விடுமுறை: 2.கி.மீ தூரத்திற்கு அணிவகுத்து நின்ற வாகனங்கள் + "||" + Vehicles lined up at a distance of 2.km

இரண்டு நாட்கள் தொடர் விடுமுறை: 2.கி.மீ தூரத்திற்கு அணிவகுத்து நின்ற வாகனங்கள்