இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 29 லட்சத்தை தாண்டியது + "||" + Spike of 68,898 cases and 983 deaths reported in India, in the last 24 hours.

